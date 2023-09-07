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Номер Дискоминимум 2 часа1 ч1 100 руб.Ночь2 700 руб.23 ч6 150 руб.
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Номер Саунаминимум 2 часа1 ч1 150 руб.Ночь2 850 руб.23 ч6 150 руб.
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Номер Апартаментыминимум 1 час1 ч1 950 руб.Ночь5 800 руб.23 ч11 550 руб.
Отель на час в центре
Наш отель предлагает гостям остановиться на час, ночь или сутки. Мы рады предложить как недорогие варианты в европейском стиле, так и роскошные апартаменты для самых взыскательных и требовательных клиентов. Приветливый персонал и уютная обстановка делают наш отель на час идеальным местом для вашего отдыха.
За час до заезда по телефону
Мы тщательно следим за чистой и гигиеной номера
100%
Предоставление регистрации по месту прибывания
Парковка для авто
Отзывы
Что больше всего понравилось гостям?
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Савелий07.09.2023
Приезжали с женой в Москву и по совету друзей сняли стандартный номер в гостинице Тукан. Хороший недорогой вариант, где есть все необходимое. Базовые кровать, тапки, халат и полотенца присутствуют. Сотрудники все молодцы, улыбаются, вежливые! Сантехника начищена до блеска, кондиционер и телевизор работали исправно. Никаких недочетов не выявлено
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Олеся28.10.2023
Мы с мужем часто по выходным заселяемся в любимый 18 номер. Светленький, чистенький и просторный. Кровать не скрипит, высыпаемся отлично. Там же можно душ принять, волосы феном высушить. Все сотрудники вежливые и никогда не грубят. Тукан — ван лав!
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Илья12.09.2023
Ночевали с супругой в Тукане не в первый раз. Больше всего пришелся по вкусу номер 4. Светлые тона, круглая кровать и вся мебель кожаная! Она из стен отделана зеркальными панелями. Стильно, вкусно и круто! Спасибо большое администратору, которая нам помогала и с быстрой регистрацией, и с хорошим трансфером в аэропорт!
Почему остановиться именно здесь?
Для гостей есть как недорогие варианты в европейском стиле, так и роскошные апартаменты для тех, кому важен премиум-класс во всем.
До станций метро Площадь Ильича, метро Таганская и Римская — несколько минут пешком
Рядом есть все для отдыха: от ресторанов до музеев. Вы можете забронировать номер в этом отеле на Римской на пару часов, а потом прогуляться рядом.
Например, номер с сауной точно покорит вас. Здесь есть все условия для того, чтобы расслабиться на 100%. Обращаем ваше внимание — этот номер желательно бронировать заранее, так как на него стабильно высокий спрос.
Бесплатная парковка
Полная санитарная уборка номера после каждого заселения
Зона лобби для ожидания и встречи гостей
Бесплатный Wi-Fi, Интернет-TV
Услуга “Будильник”
Станция для зарядки автомобилей
Вызов такси
Оплата Visa/Mastercard
Дополнительные услуги
Представьте себе ваш идеальный день
Прогулка по центру Москвы, вкусные блюда в ресторане и огромная мягкая кровать в красивом отеле. Можно ли это совместить? Да, если вы выбираете отель на час в Москве с лучшими условиями для своих гостей. Однозначное решение в этом случае — почасовая гостиница рядом с метро Римская или площадь Ильича. Бронируйте прямо сейчас номер, о котором вы давно мечтали, в отеле «Тукан».