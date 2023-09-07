г. Москва, ул. Вековая д. 20А, стр. 3
+7 (495) 783-80-13
г. Москва, ул. Вековая д. 20А, стр. 3
+7 (495) 783-80-13

Тукан

Уютный отель
в центре Москвы

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Отель на час в центре

Наш отель предлагает гостям остановиться на час, ночь или сутки. Мы рады предложить как недорогие варианты в европейском стиле, так и роскошные апартаменты для самых взыскательных и требовательных клиентов. Приветливый персонал и уютная обстановка делают наш отель на час идеальным местом для вашего отдыха.

Отзывы

Что больше всего понравилось гостям?

Расположение 9.78
Цена 9.70
Чистота 9.81
Комфорт 9.54
Персонал 9.67
Wi-Fi 9.77
  • Савелий
    07.09.2023

    Приезжали с женой в Москву и по совету друзей сняли стандартный номер в гостинице Тукан. Хороший недорогой вариант, где есть все необходимое. Базовые кровать, тапки, халат и полотенца присутствуют. Сотрудники все молодцы, улыбаются, вежливые! Сантехника начищена до блеска, кондиционер и телевизор работали исправно. Никаких недочетов не выявлено

  • Олеся
    28.10.2023

    Мы с мужем часто по выходным заселяемся в любимый 18 номер. Светленький, чистенький и просторный. Кровать не скрипит, высыпаемся отлично. Там же можно душ принять, волосы феном высушить. Все сотрудники вежливые и никогда не грубят. Тукан — ван лав!

  • Илья
    12.09.2023

    Ночевали с супругой в Тукане не в первый раз. Больше всего пришелся по вкусу номер 4. Светлые тона, круглая кровать и вся мебель кожаная! Она из стен отделана зеркальными панелями. Стильно, вкусно и круто! Спасибо большое администратору, которая нам помогала и с быстрой регистрацией, и с хорошим трансфером в аэропорт!

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Почему остановиться именно здесь?

Вы можете забронировать номер на час

Для гостей есть как недорогие варианты в европейском стиле, так и роскошные апартаменты для тех, кому важен премиум-класс во всем.

Лучший вариант месторасположения.
До станций метро Площадь Ильича, метро Таганская и Римская — несколько минут пешком

Рядом есть все для отдыха: от ресторанов до музеев. Вы можете забронировать номер в этом отеле на Римской на пару часов, а потом прогуляться рядом.

Эксклюзивные предложения с почасовой оплатой также доступны всем желающим

Например, номер с сауной точно покорит вас. Здесь есть все условия для того, чтобы расслабиться на 100%. Обращаем ваше внимание — этот номер желательно бронировать заранее, так как на него стабильно высокий спрос.

Бесплатная парковка

Полная санитарная уборка номера после каждого заселения

Зона лобби для ожидания и встречи гостей

Бесплатный Wi-Fi, Интернет-TV

Услуга “Будильник”

Станция для зарядки автомобилей

Вызов такси

Оплата Visa/Mastercard

Дополнительные услуги

Представьте себе ваш идеальный день

Прогулка по центру Москвы, вкусные блюда в ресторане и огромная мягкая кровать в красивом отеле. Можно ли это совместить? Да, если вы выбираете отель на час в Москве с лучшими условиями для своих гостей. Однозначное решение в этом случае — почасовая гостиница рядом с метро Римская или площадь Ильича. Бронируйте прямо сейчас номер, о котором вы давно мечтали, в отеле «Тукан».

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