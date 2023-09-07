Ночевали с супругой в Тукане не в первый раз. Больше всего пришелся по вкусу номер 4. Светлые тона, круглая кровать и вся мебель кожаная! Она из стен отделана зеркальными панелями. Стильно, вкусно и круто! Спасибо большое администратору, которая нам помогала и с быстрой регистрацией, и с хорошим трансфером в аэропорт!