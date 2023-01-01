Отель метро Римская Москва
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Номер Стандартминимум 3 часа1 ч700 руб.Ночь2 600 руб.23 ч4 450 руб.
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Номер Дискоминимум 2 часа1 ч1 100 руб.Ночь2 700 руб.23 ч6 150 руб.
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Номер Мансардаминимум 2 часа1 ч1 100 руб.Ночь2 700 руб.23 ч5 750 руб.
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Номер Саунаминимум 2 часа1 ч1 150 руб.Ночь2 850 руб.23 ч6 150 руб.
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Номер 18минимум 1 час
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Номер 19минимум 1 час
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Номер 16минимум 1 час
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Номер 20минимум 1 час
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Номер 2минимум 1 час
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Номер 8минимум 1 час
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Номер 4минимум 1 час
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Номер 6минимум 1 час
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Номер Апартаментыминимум 1 час1 ч1 950 руб.Ночь5 800 руб.23 ч11 550 руб.
Вдали от суеты центра города можно отлично провести время вдвоем. Вам не придется ехать далеко, недалеко от главных улиц Москвы расположена станция метро Римская. Рядом с ней вы найдете варианты как на несколько часов, так и на всю ночь. Множество отелей на Римской предлагает различные по уровню номера по выгодным ценам. И главное – это доступный для любого транспорта район. Можно приехать на своем автомобиле или добраться на метро. В любом случае вы доберетесь довольно быстро.
Стоимость большинства номеров давно стала более чем лояльной. Кроме того, в гостинице вы получаете сопутствующий сервис. Например, вы решили забронировать почасовой отель у Римской станции метро, тогда вы получаете «бонусы» по сравнению с арендой квартиры:
Бесплатная охраняемая парковка. Это актуально для тех, кто хочет остаться на с ночевкой. Вы можете спокойно отдыхать, проводить время вдвоем и не беспокоиться о внезапно включившейся автомобильной сигнализации. Кроме того, некоторые отели расположены недалеко от СТО или автомоек. Вы можете прекрасно проводить время вдвоем, в то время как ваш автомобиль проверят, отремонтируют или помоют.
Круглосуточное заселение. Администратор встретит вас в любое время дня и ночи, проводит в номер, всегда будет на связи. Если вам понадобятся какие-либо услуги, вы получите их оперативно и с улыбкой. Не придется дозваниваться до владельца квартиры или посредника, тратить время и нервы.
В любой гостинице на Римской станции метро есть бесплатный интернет. Также многие отели предлагают завтрак в номер. Это значит, что вам не нужно делать заказ в ресторане и ждать доставку. В указанное время вам принесут свежие блюда по вашему желанию. Тапочки, полотенца и халаты тоже есть почти везде. Это очень удобно при бронировании номеров в гостиницах, ведь вам не придётся искать такие предметы.
Преимущество отелей в этой части Москвы еще и в том, что центр находится чуть дальше. Здесь нет толп туристов и правительственных кортежей, направляющихся в Кремль. Тихие и спокойные уголки созданы для того, чтобы остаться наедине вместе с человеком, с которым так хочется побыть вместе.