Вдали от суеты центра города можно отлично провести время вдвоем. Вам не придется ехать далеко, недалеко от главных улиц Москвы расположена станция метро Римская. Рядом с ней вы найдете варианты как на несколько часов, так и на всю ночь. Множество отелей на Римской предлагает различные по уровню номера по выгодным ценам. И главное – это доступный для любого транспорта район. Можно приехать на своем автомобиле или добраться на метро. В любом случае вы доберетесь довольно быстро.

Стоимость большинства номеров давно стала более чем лояльной. Кроме того, в гостинице вы получаете сопутствующий сервис. Например, вы решили забронировать почасовой отель у Римской станции метро, тогда вы получаете «бонусы» по сравнению с арендой квартиры:

Бесплатная охраняемая парковка. Это актуально для тех, кто хочет остаться на с ночевкой. Вы можете спокойно отдыхать, проводить время вдвоем и не беспокоиться о внезапно включившейся автомобильной сигнализации. Кроме того, некоторые отели расположены недалеко от СТО или автомоек. Вы можете прекрасно проводить время вдвоем, в то время как ваш автомобиль проверят, отремонтируют или помоют.

Круглосуточное заселение. Администратор встретит вас в любое время дня и ночи, проводит в номер, всегда будет на связи. Если вам понадобятся какие-либо услуги, вы получите их оперативно и с улыбкой. Не придется дозваниваться до владельца квартиры или посредника, тратить время и нервы.

В любой гостинице на Римской станции метро есть бесплатный интернет. Также многие отели предлагают завтрак в номер. Это значит, что вам не нужно делать заказ в ресторане и ждать доставку. В указанное время вам принесут свежие блюда по вашему желанию. Тапочки, полотенца и халаты тоже есть почти везде. Это очень удобно при бронировании номеров в гостиницах, ведь вам не придётся искать такие предметы.

Преимущество отелей в этой части Москвы еще и в том, что центр находится чуть дальше. Здесь нет толп туристов и правительственных кортежей, направляющихся в Кремль. Тихие и спокойные уголки созданы для того, чтобы остаться наедине вместе с человеком, с которым так хочется побыть вместе.